Украина может внести в СБ ООН свой проект резолюции по миротворцам
Теги: Политика оон россия украина донбасс
Украинская сторона может внести в Совет безопасности ООН свой проект резолюции о введении миротворцев в Донбасс. При этом Киев готов работать на базе российского проекта, если в нем будет учтена позиция Украины.
Украина может внести в Совбез ООН собственный проект резолюции о миротворцах в Донбассе. Об этом сообщило агентство "РИА Новости" со ссылкой на украинского постпреда в международной организации Владимира Ельченко.
"У нас все это есть, оно наработано. Уже оно есть на руках наших партнеров. Мы, я думаю, посмотрим, в течение одного-двух дней, если будет такая необходимость, мы подадим и распространим свой альтернативный вариант. Другой вариант - это работать на базе российского проекта. Это же не значит, что там все останется так, как они написали. Есть 15 членов Совета безопасности, не только одна Россия. И все они будут участвовать - это коллективная работа", - передает его слова агентство УНИАН.
Ранее президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС сообщил о намерении российской стороны внести в Совбез ООН резолюцию о размещении миротворцев на линии разграничения в Донбассе для обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ. Позднее постпред России при ООН Василий Небензя сообщил, что проект резолюции направлен председателю Совбеза.
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