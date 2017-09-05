Меркель забросали помидорами во время предвыборной речи

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Канцлера ФРГ Ангелу Меркель забросали помидорами на юге Германии. В этот момент она стояла на сцене, на которой выступала в рамках предвыборной кампании. Однако в самого политика овощи не попали. До нее долетело только несколько капель.

В германском городе Гейдельберге неизвестные кинули несколько помидоров в направлении сцены, на которой выступала в рамках предвыборной кампании канцлер ФРГ Ангела Меркель. Об этом сообщает ТАСС.

Однако до самого канцлера помидоры не долетели. Ее бедра достигли лишь пара капель. Основной удар на себя приняла стоявшая рядом с ней ведущая мероприятия.

Сама Меркель отреагировала на произошедшее спокойно протянув ведущей носовой платок. К моменту инцидента канцлер уже закончила свою речь.