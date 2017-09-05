Трамп и Мэй рассчитывают на Китай в урегулировании ситуации с КНДР

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Президент США Дональд Трамп и премьер Великобритании Тереза Мэй согласились с тем, что ключевую роль в урегулировании ситуации на Корейском полуострове должен играть Китай. По их мнению, КНР должна задействовать все рычаги влияния, чтобы остановить незаконные действия Северной Кореи.

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй считают, что ключевую роль в урегулировании ситуации на Корейском полуострове должен играть Китай. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на представителя канцелярии британского премьера.

"Премьер-министр и президент согласились с той ключевой ролью, которую должен играть Китай", - говорится в сообщении.

По мнению Мэй и Трампа, Китай должен задействовать все рычаги влияния для того, чтобы "обеспечить прекращение Северной Кореей осуществления этих незаконных действий, чтобы мы могли обеспечить безопасность стран в этом регионе".