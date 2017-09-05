WADA опровергло снятие обвинений с России в господдержке допинга

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В WADA сообщили, что глава независимой комиссии агентства Ричард Макларен не изменил своего мнения о результатах расследования применения допинга в России. Таким образом, в организации опровергли сообщения о том, что Макларен якобы снял с нашей страны обвинения в господдержке допинга.

Глава независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричард Макларен не менял своего отношения к результатам расследования применения допинга в России. Об этом говорится в заявлении организации, передает РИА Новости.

В агентстве отметили, что это вопрос семантики, который "был разъяснен Маклареном после публикации второй части его доклада в декабре 2016 года". Таким образом, в WADA подчеркнули, что Макларен "без тени сомнения" остался при своем мнении о результатах своего расследования.

Накануне, 4 сентября, глава Независимой общественной антидопинговой комиссии Виталий Смирнов заявил, что Ричард Макларен снял обвинения в государственной поддержке допинга в России. По его словам, об этом он узнал после встречи с ним.

Доклад Ричарда Макларена был представлен в июле и декабре 2016 года. Он заявлял, что российские власти покрывали применение допинга спортсменами. На основе доклада ряд российских спортсменов был отстранен от соревнований, в том числе Олимпиады в Рио-де-Жанейро. В Москве с самого начала существование господдержки допинга отвергали.

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