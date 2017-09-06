Ситуация с КНДР стала главной темой переговоров Путина и Мун Чже Ина

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Владимир Путин в среду утром во Владивостоке встретился с президентом Южной Кореи Мун Чже Ином. Ключевой темой переговоров стала ситуация вокруг Северной Кореи. Кроме того, обсуждались экономические вопросы. По словам Мун Чже Ина, Сеул хотел бы вывести отношения Южной Кореи и России на новый уровень.

В столице Приморья открылся Восточный экономический форум. Он собрал более четырех тысяч участников из 50 стран. В числе гостей — премьер-министр Японии, президенты Южной Кореи и Монголии. Накануне для участия в работе форума прибыл Владимир Путин, передает "ТВ Центр".



Глава государства посетил остров Русский, где развернута выставка достижений территорий опережающего развития, познакомился с первыми результатами программы "Дальневосточный гектар", и по видеосвязи дал команду на запуск ряда предприятий, в частности горно-обогатительного комбината в Якутии, золоторудного месторождения в Магаданской области и российско-индийского производства по огранке алмазов в Приморском крае.

В среду Владимир Путин на полях саммита провел встречу с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином. В ходе переговоров обсуждались двухсторонние отношения, а также проблемы вокруг ядерной программы Пхеньяна.

Ожидается, что Владимир Путин проведет заседание президиума Госсовета по социально-экономическому развитию региона, а в четверг встретится с премьер-министром Японии Синдзо Абэ. В ходе работы форума будут подняты темы, посвященные укреплению бизнес-связей Азиатско-Тихоокеанского региона, всесторонней экспертной оценке экономического потенциала российского Дальнего Востока, повышению его конкурентоспособности и финансовой привлекательности, а также презентации новых условий для инвестиций в регионе.