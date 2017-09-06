Синоптики предупредили о сильном дожде и грозе в Москве

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Сильный дождь, гроза и ветер ожидаются утром и днем в среду в Москве. За последние сутки в столице выпала пятая часть месячной нормы осадков. Во власти непогоды оказались и другие регионы России.

Сильные ливни обрушились сразу на несколько регионов России. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Коммунальные службы Благовещенска всю ночь ликвидировали последствия непогоды. Накануне там менее чем за час затопило дороги. За сутки в городе выпало более 60 миллиметров осадков.

Под воду ушли и улицы Ростова-на-Дону. Сильный дождь стал причиной серьезных затруднений для автомобилистов. Автобус провалился в люк ливневой канализации. Пассажирам пришлось выбираться через окна. По прогнозам синоптиков, в среду в городе может выпасть месячная норма осадков.

Во власти стихии оказался и Брянск. В результате ливня произошло частичное обрушение пешеходной части моста. Сейчас он временно закрыт и для автотранспорта. В городе повалены несколько деревьев. Ведутся аварийно-восстановительные работы.