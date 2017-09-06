Скорость ветра в урагане "Ирма" достигла 300 км/ч

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Ураган "Ирма" становится все мощнее. По последним данным, скорость ветра уже достигла 300 километров в час. В штате Флорида и на заморских американских территориях в Пуэрто-Рико и на Виргинских островах введен режим чрезвычайного положения. "Красный" уровень тревоги объявлен в Доминиканской республике.

Жители американского штата Флорида готовятся к приближению урагана "Ирма" и штурмуют супермаркеты. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Небывалый ажиотаж царит во всех крупных магазинах - воду и продукты люди вывозят тележками. Длинные очереди и на бензоколонках. Чтобы жители успели запастись всем необходимым до удара стихии, местные власти приняли решение отменить сборы по всем платным дорогам.

Для помощи спасателям мобилизованы семь тысяч бойцов Национальной гвардии. Накануне шторму присвоили пятую, наивысшую категорию опасности. По данным Национального центра ураганов США, скорость ветра уже достигла 300 километров в час.

Режим чрезвычайного положения также введён на заморских американских территориях в Пуэрто-Рико и на Виргинских островах. Там началась эвакуация туристов. Как ожидается, в четверг "Ирма" достигнет берегов Доминиканы, а к выходным обрушится на американское побережье.

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