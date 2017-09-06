Госдолг Украины превысил $76 млрд

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Государственный долг Украины превысил 76 миллиардов долларов или 1,971 триллиона гривен. В Минфине Украины объяснили увеличение суммы госдолга изменением официального курса национальной валюты.

Общая сумма государственного долга Украины увеличилась в июле на 1,39% по сравнению с прошлым месяцем, об этом сообщило министерство финансов страны.

В июле сумма госдолга превысила 76 миллиардов долларов или 1,971 триллиона гривен. Если пересчитать сумму на население страны, то на каждого украинца приходится примерно 1760 долларов.

Месяцем ранее сумма госдолга составляла 75,01 миллиарда долларов или 1,957 триллиона гривен. Внешний долг возрос до 37,44 миллиарда долларов, прямой внутренний - до 26,60 миллиарда долларов, добавили в министерстве.

В Минфине такой рост объяснили тем, что изменился официальный курс гривны: на 31 июня за один доллар можно было получить 26,9 гривны, а 31 июля – 25,91 гривны.

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