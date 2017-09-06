Ставки по ипотеке в России упали до исторического минимума

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В июне этого года ипотечные ставки в России достигли исторического минимума. Банки выдавали ипотеку в среднем под 11,1%. По данным Центробанка, это произошло из-за снижения инфляции, ключевой ставки и ценовой политики госбанков.

Ставки по ипотеке в России достигли исторического минимума за всю историю наблюдения месячных ставок с 2009 года. Об этом сообщает газета "Известия".

В июне этого года банки выдавали ипотеку в среднем под 11,1%. По данным Центробанка, падение показателей произошло из-за снижения инфляции, ключевой ставки и ценовой политики госбанков.

По мнению экспертов, благодаря снижению ипотечных ставок, стало возможным их рефинансирование. Также специалисты отметили, что в скором времени средняя ставка может упасть до однозначных величин.

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