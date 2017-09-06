Политолог: украинскую логику вообще не имеет смысла разбирать

Теги: События. 25-й час украина донбасс

Россия направила проект резолюции по миротворцам в Донбассе в Совбез ООН. Из Киева, который уже несколько месяцев настаивает на введении контингента, поначалу последовала очень нервная реакция: в МИД заявили, что российская инициатива - это "попытка исказить саму идею и цели введения миротворческой операции".

Украина с какой-то странной ревностью восприняла нашу инициативу о введении миротворцев на юго-востоке страны, хотя фактически Россия поддержала их собственную идею о том, что миротворческий контингент должен присутствовать в Донбассе.

В эфире программы "События. 25-й час" реакцию Киева прокомментировал директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков:

— Урегулирование должно сопровождаться диалогом между Украиной и республиками Донбасса, на что Украина никак не соглашается. Киев видит себя только как победителя, а это уже не урегулирование конфликта, а продолжение войны. Есть женская логика, есть формальная логика, еще какая-то, а есть украинская логика. Которую вообще разбирать не имеет смысла.

Полную версию комментария смотрите в видео.