В крупном ДТП в Приамурье пострадали 16 человек

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Грузовик и вахтовый автомобиль на базе "КамАЗа" столкнулись в среду в Амурской области. Пострадали 16 человек.

В Приамурье в крупной аварии с участием двух грузовиков пострадали 16 человек. Все они госпитализированы с травмами средней тяжести. Погибших нет, передает "ТВ Центр".

ДТП произошло в трех километрах от наукограда Циолковский, на федеральной трассе "Амур". При выезде со второстепенной дороги грузовик врезался в "КамАЗ", приспособленный для перевозки пассажиров. В момент аварии в нем находились 20 человек. Из-за столкновения вахтовый автомобиль перевернулся.

На место происшествия из Благовещенска прибыл вертолет МЧС, на борту которого три реанимационные бригады и врачи-травматологи. Причины аварии устанавливаются. К ликвидации последствий привлечено 46 человек и 14 единиц.