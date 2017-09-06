Новые схемы движения транспорта вводятся на ряде центральных улиц столицы

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В центре Москвы появится новая схема движения транспорта. Это сделает центр столицы более комфортным и доступным для общественного транспорта.

На двух десятках улицах в центре Москвы изменится схема движения транспорта. Через 14 улиц пройдут шесть новых выделенных полос, предназначенных только для общественного транспорта. Появятся новые развороты, парковки для туристических автобусов, велодорожки.

"Выделенки"

В Москве уже действуют 29 выделенных полос для общественного транспорта общей протяженностью 258 километров. Теперьк ним добавится еще шесть полос протяженностью более семи километров.

Новые выделенные полосы пройдут по маршрутам:

через Старую, Новую, Славянскую и Лубянскую площади, а также через Лубянский проезд.

по проспекту Мира, от Садового до Третьего транспортного кольца, общая протяженность

по Баррикадной улице, общая протяженность.

по Верхней и Нижней Радищевским улицам, общая протяженность.

по Николоямской улице.

по улице Житной (на участке от улицы Мытной до Калужской площади) и улице Коровий Вал.

по улицам Сретенке и Большая Лубянка.

Кроме того, на Славянской площади заработает новый транспортный парк под названием "Китай-город". Это первый и единственный крупный узел городского транспорта в центре столицы. Горожане смогут комфортно пересаживаться из метро на дневной или ночной городской транспорт, отъезжающий от Славянской площади. Там же можно будет взять напрокат велосипед или воспользоваться услугами такси на специальной стоянке. Работа нового транспортного хаба позволит добраться в любую точку центра города за 20 минут.

Туризм

Для туристических автобусов около самых знаковых и интересных достопримечательностей столицы сделают отдельные парковки. Стоянка для 18 автобусов появится на Москворецкой улице, возле парка "Зарядье", столько же туристических автобусов сможет разместиться на Пречистенской набережной. На Болотной улице появится зона для 38 туристических автобусов. А на площади Тверская Застава, около вестибюля кольцевой станции метро "Белорусская", оборудуют парковку для двух автобусов, которые привозят туристов для дальнейшего транзита в аэропорт на аэроэкспрессе. Около храма Христа Спасителя также появится своя парковка для транспорта, доставляющего туристов.

Развороты и повороты

Для автомобилистов появятся три новых разворота. На площади Пречистенские Ворота водители смогут развернуться у северного вестибюля станции метро "Кропоткинская". Так они попадут с внешней стороны Гоголевского бульвара на внутреннюю, разворот будет только в одном направлении.

На Олимпийском проспекте смогут сделать разворот автомобили, движущиеся с Цветного бульвара в сторону области. При этом существовавший на данном маршруте ранее разворот на Самотечной площади закроют. Это снизит транспортную нагрузку на площадь.

Еще один новый разворот будет организован на Зубовском бульваре — с его помощью водители могут попасть с внутренней стороны Садового кольца на Ленинский проспект. Существующий разворот на Зубовской площади сохранят как дублер.

Закрыт поворот на Калужской площади, который позволял автомобилистам с Садового кольца выехать на Ленинский проспект.

Разворот на Славянской площади, который позволяет проехать с Новой площади к Лубянскому проезду, закроют для индивидуального транспорта, его оставят только для городских автобусов.

На Серпуховской площади изменится поворот с Большой Сухаревской на Люсиновскую улицу. После обновления схемы движения попасть на нее можно будет по Большой Серпуховской улице, минуя Валовую улицу. Выезд с Валовой улицы на Пятницкую перенесут назад по ходу движения. После изменения схемы автомобилисты смогут выехать на Пятницкую улицу через 3-й Монетчиковский переулок.

Изменится съезд с внешней стороны Садового кольца в Оружейный переулок. Для того чтобы попасть в переулок, водителям будет необходимо заранее съехать на примыкающую к Делегатской улице дорогу.

Городской ремонт помог избавиться от мест сужения полос, или так называемых "бутылочных горлышек", на двух участках Садового кольца. До ремонтных работ восемь полос на Зубовском бульваре по внешней стороне кольца переходили в три на Крымском мосту. В этом месте были постоянные затруднения движения для транспорта.

На участке внутренней стороны Садового, на улице Садовой-Каретной, уравняли количество полос. Раньше шесть полос на этой улице переходили в четыре перед въездом в тоннель под Триумфальной площадью. Теперь на этом участке везде четыре полосы движения, кроме самого тоннеля, где автомобили едут по трем полосам.

Пешеходные зоны и велодорожки

Пешеходной стала Якиманская набережная на участке от 3-го Голутвинского переулка до улицы Большая Якиманка. Вместе с ней для автомобилей оказалась закрытой половина 3-го Голутвинского переулка на участке от пересечения с 1-м Голутвинским переулком до пересечения с Якиманской набережной.

Полностью свободной от автомобилей станет территория перед историческим вестибюлем станции метро "Красные Ворота" на Садовой-Черногрязской улице. Для этого закроется въезд в Мясницкий проезд с внутренней стороны Садового кольца, а также выезд из Мясницкого проезда на Садовую-Спасскую улицу. Попасть в Мясницкий проезд можно будет через Хромный переулок, а уехать оттуда — через Мясницкую улицу.

Велодорожки продлят в Соймоновском проезде и на Яузском бульваре. Таким образом, на всем Бульварном кольце образуется единый веломаршрут — большая кольцевая велодорожка вдоль московских бульваров.