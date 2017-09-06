Павел Дуров пожаловался на преследование со стороны ФБР

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Основатель соцсети "ВКонтакте" и мессенджера Telegram Павел Дуров рассказал о давлении на него со стороны сотрудников Федерального бюро расследований США. Это произошло в ходе его визита в США в 2016 году. По словам Дурова, американские спецслужбы также пытались подкупить одного из разработчиков Telegram.

Павел Дуров, основатель мессенджера Telegram и соцсети "ВКонтакте", сообщил о давлении на него и его подчиненных со стороны агентов Федерального бюро расследований США. Подробности публикует The Baffler.

С 2014 года агенты ФБР опрашивали Дурова в аэропортах при пересечении границы США. Вопросы американцев касались сначала "ВКонтакте", позже – Telegram. Кроме того, их интересовал характер взаимоотношений Дурова с российскими властями.

В мае 2016 года в ходе недельного визита Дурова и его команды в США на конференцию Google сотрудники ФБР пришли на съемное жилье Дурова, чтобы сообщить ему о желании создать неофициальный "черный ход" к Telegram. Как пишет издание, россиянин удивился тому, что они смогли найти адрес дома, который он снял с помощью Airbnb.

Агенты предъявили некий судебный ордер. Со слов Дурова, он сразу понял, что документ - это уловка, которая должна была заставить его сотрудничать, поэтому решил подыграть агентам. В ответ Дуров сообщил им, что отдаст ордер на рассмотрение юристам из Telegram.

После этого агенты встретились с одним из разработчиков Telegram и предложили ему в качестве "консультанта ФБР" за деньги передавать информацию об устройстве мессенджера. Подчиненный Дурова отказался от сотрудничества со спецслужбами.

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