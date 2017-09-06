СМИ: Россия хочет перенести свое посольство в Ираке

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Москва просит Ирак перенести российское посольство в Багдаде в более безопасный район. Иракские власти готовы выделить новый участок, который находится по дороге в аэропорт. В настоящее время Россия оценивает безопасность этой территории, а также сроки строительства здания.

Россия обратилась к властям Ирака с просьбой перенести российское посольство в более безопасный район Багдада. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

"Идут переговоры о предоставлении России нового участка под посольство в Багдаде. И в целом иракцы готовы выделить нам его, но у нас есть сомнения в безопасности данной территории", - отметил источник газеты.

Речь идет о земле, которая находится по дороге в аэропорт столицы Ирака. В настоящее время Россия оценивает безопасность этой территории, а также сроки строительства здания.

Нынешнее российское посольство в Багдаде находится в районе аль-Мансур и охраняется сотрудниками иракской полиции. По данным источников, в качестве дипломатов туда отправляют исключительно мужчин без семей из-за опасности работы.

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