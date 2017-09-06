В Якутии приостановили эксплуатацию рудника "Мир"

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Компания "Алроса" намерена законсервировать якутскую шахту "Мир" до 2019 года, где 4 августа произошел прорыв воды из чаши карьера. При этом компания намерена выполнить годовой план по добыче алмазов.

Алмазодобывающая компания "Алроса" приостановила эксплуатацию якутского рудника "Мир", где в августе произошел прорыв воды, передает ТАСС слова президента компании Сергея Иванова.

Рудник "Мир" обеспечивал примерно 11% годовой добычи "Алросы", в 2016 году в шахте добыли 3,19 миллион карат. Тем не менее, компания планирует выполнить годовую норму – 39,2 миллиона.

Иванов отметил, что сейчас на руднике идет оценка ущерба, а также расследование причин аварии.

Прорыв воды из карьера произошел в шахте рудника "Мир" 4 августа. В момент ЧП в шахте находились 151 человек, 143 горняка были подняты на поверхность. По факту подтопления СКР возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности при проведении горных работ.

Поисково-спасательные работы проходили в сложных условиях – в чаше карьера постоянно скапливалась вода, существовала угроза обрушения породы. 26 августа было принято решение о прекращении операции. Восемь человек остались под землей.

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