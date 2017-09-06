В Аризоне разбился американский истребитель F-16

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Недалеко от американского города Сэффорд разбился истребитель ВВС США. Он принадлежал 162-й эскадрилье и дислоцировался на базе Национальной гвардии. В результате происшествия погиб пилот самолета.

В американском штате Аризона разбился истребитель ВВС США F-16. Об этом сообщает издание "Ридус".

По данным местных СМИ, военный самолет принадлежал 162-й эскадрилье и дислоцировался на базе Национальной гвардии. Он разбился примерно в 32 километрах к северо-западу от города Сэффорд.

Шериф местной полиции сообщил о гибели пилота истребителя. Других пострадавших в результате происшествия нет.

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