Сечин о деле Улюкаева: не о чем говорить, было преступление

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Глава "Роснефти" Игорь Сечин убежден, что бывший глава Минэкономразвития России Алексей Улюкаев совершил преступление. Находясь в должности министра, он требовал незаконное вознаграждение, сообщил Сечин, добавив, что "тут не о чем даже говорить".

Находясь в должности министра экономического развития России, Алексей Улюкаев "требовал незаконное вознаграждение, сам определил его размер, сам приехал за ним, сам погрузил его в машину, сам уехал". Об этом заявил в кулуарах Восточного экономического форума во Владивостоке глава "Роснефти" Игорь Сечин, передает ТАСС.

В соответствии с Уголовным кодексом России действия Улюкаева являются преступлением, поэтому "тут не о чем даже говорить", считает Сечин.

Замоскворецкий суд Москвы ранее допросил свидетелей по делу Улюкаева. Сторона обвинения на этом заседании заявила, что у нее есть запись разговора Сечина и Улюкаева о получении денег. Зачитанную в суде расшифровку опубликовала "Медиазона".

Улюкаев находится под домашним арестом. По статье, предъявленной экс-министру, ему грозит до 15 лет лишения свободы. Бывший федеральный министр обвиняется в получении взятки. В ноябре прошлого года в его автомобиле, остановленном на выезде из офиса "Роснефти", обнаружили чемодан с двумя миллионами долларов.

По версии следствия, деньги Улюкаев требовал и получил за положительное заключение, которое позволяло "Роснефти" приобрести госпакет акций компании "Башнефть". При этом законность самой сделки не оспаривается. После этого Улюкаева освободили от должности главы Минэкономразвития в связи с утратой доверия. Кроме того, судом наложен арест на его имущество: 15 объектов недвижимости и средства на сумму более 500 миллионов рублей.

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