Януковича заподозрили в захвате власти на Украине в 2010 году

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Экс-президенту Украины Виктору Януковичу предъявили подозрение в незаконном захвате власти в 2010 году. По мнению следствия, внесенные изменения в Конституцию о расширении полномочий президента были незаконными.

Бывший президент Украины Виктор Янукович заподозрен в захвате власти в стране в 2010 году. Об этом написал генеральный прокурор страны Юрий Луценко в Facebook.

"На основании собранных доказательств сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 109 УК Украины экс-президенту Виктору Януковичу и экс-министру юстиции Александру Лавриновичу в совершении совместно с другими лицами захвата государственной власти", - сообщил он.

По данным следствия, Янукович и Лавринович незаконно внесли изменения в Конституцию, которые расширили полномочия президента за счет сужения прав парламента и правительства. Сделали они это без участия Верховной рады, передает ТАСС.

В 2010 году Конституционный суд Украины вернул в страну президентско-парламентскую форму правления, по сути, введя в действие Конституцию 1996 года.

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