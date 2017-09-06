Путин не признал ядерный статус КНДР

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Россия не признает ядерный статус Северной Кореи. Об этом Владимир Путин заявил по итогам переговоров с президентом Южной Кореи Мун Чже Ином. Вместе с тем, президент заявил, что сторонам конфликта не стоит поддаваться эмоциям и загонять Пхеньян в угол санкциями.

Владимир Путин провел во Владивостоке встречу с президентом Южной Кореи Мун Чже Ином, передает "ТВ Центр". В ходе переговоров обсуждались двухсторонние отношения, а также проблемы вокруг ядерной программы Пхеньяна. Российский президент напомнил своему коллеге о недавних телефонных переговорах и выразил благодарность за участие в Восточном экономическом форуме.

После переговоров президентов России и Южной Кореи в их присутствии состоялось подписание пакета двухсторонних документов, а также прозвучало совместное заявление лидеров двух государств для прессы.

"Республика Корея — один из ключевых партнеров России в Азиатско-Тихоокеанском регионе, с которым у нас традиционно поддерживаются тесные и взаимовыгодные экономические связи. Показательно, что в первой половине текущего года двусторонний товарооборот вырос почти на 50% и составил 10 миллиардов долларов. На отечественном рынке в России работают более 600 компаний из Южной Кореи", - сказал Владимир Путин.

Говоря о ситуации на Корейском полуострове, президент заявил, что Россия не признает ядерный статус КНДР, однако считает нужным не поддаваться эмоциям и не загонять Пхеньян в угол.