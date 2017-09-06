Минэнерго хочет запретить в России лампы мощнее 50 ватт

Теги: энергетика Экономика россия минэнерго

Министерство энергетики планирует до конца года запретить в России лампочки мощностью выше 50 ватт. В настоящее время уже действуют ограничения на производство и продажу ламп накаливания мощнее 100 ватт.

Минэнерго России до конца года проработает вопрос о запрете ламп накаливания мощностью выше 50 ватт. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на замминистра энергетики Антона Инюцына.

"Сейчас ограничения по продаже в принципе действуют. Лампы от 100 ватт уже нельзя производить, продавать. Мы рассматриваем возможность дальше пойти и ограничить до 50 ватт", - отметил Инюцын.

По его словам, за последние годы в нашей стране снизилась стоимость энергосберегающих ламп. При этом Инюцын подчеркнул, что необходимо и дальше создавать условия для снижения цен на этом рынке.

Читайте также:

Януковича заподозрили в захвате власти на Украине в 2010 году

В крупном ДТП в Приамурье пострадали 16 человек

Путин не признал ядерный статус КНДР

В Аризоне разбился американский истребитель F-16

В Якутии приостановили эксплуатацию рудника "Мир"