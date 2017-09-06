В Москве оценили качество сотовой связи

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Роскомнадзор оценил работу операторов "большой четверки" по трем критериям: голосовая связь, SMS и интернет. Больше всего неудачных голосовых соединений у "Билайн", меньше – у "Мегафон". Такой же расклад и по мобильному интернету. Лучшая работа sms-сервисов в "Билайна", худшая – у МТС.

Роскомнадзор совместно с филиалом ФГУП "Радиочастотный центр Центрального федерального округа" оценили качество мобильной связи в Москве, предоставляемой операторами "большой четверки", сообщает газета "Коммерсант".

Измерение качества проходило по трем критериям: голосовая связь, отправка и получение SMS и работа мобильного интернета.

Меньше всего неполадок при телефонных звонках у "Мегафона" (0,7%), больше всего у "Билайна" (15,3%). У МТС – 0,8%, у Tele2 – 1,2%. Лучшая работа SMS-сервисов зафиксирована у "Билайн"- (100% доставленных сообщений), худшая – у МТС (97,6%).

Что касается работы мобильного интернета, то самая высокая скорость зафиксирована у "Мегафона" – 13,1 мегабит в секунду. Самая медленная скорость у "Билайна" – 5 мегабит в секунду. У Tele2 максимальная скорость - 9,4 мегабит в секунду, у МТС – 10,1 мегабит в секунду.

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