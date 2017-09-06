Россия предложила Японии построить мост между Хоккайдо и Сахалином

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Россия обсуждает с Японией возможность сооружения моста между Хоккайдо и Сахалином. Об этом заявил первый вице-премьер нашей страны Игорь Шувалов. По его словам, при современных технологиях это будет стоить не так дорого.

Первый вице-премьер России Игорь Шувалов заявил, что наша страна предложила Японии построить мост между островами Хоккайдо и Сахалин. Об этом сообщает "Интерфакс".

"Мы серьезно предлагаем японским партнерам рассмотреть строительство смешанного перехода автомобильно-железнодорожного от Хоккайдо до Южной части Сахалина", - сказал Шувалов.

По его словам, это даст дополнительные возможности использовать российскую железнодорожную инфраструктуру, а Япония при этом станет континентальной державой. Шувалов также отметил, что при современных технологиях строительство моста обойдется не так дорого.

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