Путин призвал не загонять Пхеньян в угол

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Во Владивостоке открылся Восточный экономический форум. В его работе принимают участие представители более чем 50 стран — предприниматели, эксперты, политики, в том числе главы государств. С президентом Южной Кореи этим утром уже встретился Владимир Путин. Одной из главных тем стала ситуация вокруг КНДР.

Двусторонняя встреча с главой Южной Кореи не случайно оказалась в графике Путина стартовой, передает "ТВ Центр". Во-первых, Сеул готов наращивать инвестиции в российскую экономику и, прежде всего, в Дальний Восток. Во-вторых, обе страны граничат с Северной Кореей. Оттого ситуацию с ядерными испытаниями и провокациями Пхеньяна президенты обойти стороной, разумеется, не могли.

Позиция Москвы, и это Путин подтверждает еще раз, остается неизменной. Россия не признает ядерный статус КНДР. И считает испытания, что недавно провел Пхеньян, грубым нарушением резолюции ООН, угрожающем безопасности в регионе.

"В тоже время, понятно, что решить проблемы Корейского полуострова одними лишь санкциями и давлением невозможно. Не стоит поддаваться эмоциям и загонять Северную Корею в угол. Сейчас, как никогда, всем необходимо проявить хладнокровие и избегать шагов, ведущих к эскалации напряженности. Без политико-дипломатического инструментария сложившуюся ситуацию сдвинуть с места крайне сложно. А если быть более точным, я считаю, невозможно вообще", - заявил Владимир Путин.

Тема КНДР наверняка возникнет и на переговорах России и Японии, запланированных на среду. Хотя Путин и Абэ, который уже прилетел во Владивосток, главный акцент сделают все же на развитие двусторонних отношений. Им сейчас мешает отсутствие мирного договора между нашими странами. Хотя прогресс в этом направлении, безусловно, есть. Год назад Москва и Токио договорились о совместной хозяйственной деятельности на Курилах. Соглашение о пяти конкретных проектах, возможно, будет достигнуто сегодня. Хотя планы у японского премьера куда масштабнее.

"После окончания войны прошло уже более 70 лет, и это ненормально, что мирный договор между нашими странами не подписан до сих пор. Мы ведем исторические переговоры, и я надеюсь, что в итоге мы найдем такое решение, которое было бы одинаково приемлемым для обеих стран", - заявил Синдзо Абэ.

И это несмотря на антироссийские санкции, к которым Япония, к слову, в 2014 тоже присоединилась. Сейчас они не играют уже никакой роли для многих стран Азиатско-Тихоокеанского региона. И не только для них. Среди четырех тысяч крупных политиков, бизнесменов и инвесторов во Владивосток, несмотря на крайне сложные отношения между Россией и США, прилетел и губернатор Калифорнии Джерри Браун.

"Возможно, у меня будет несколько встреч с официальными лицами. Не думаю, что моей ролью тут будут дипломатические усилия. Я скорее сконцентрируюсь на обсуждении позитивных сторон сотрудничества", - сказал он.

То, что таких сторон за три года программы развития Дальнего Востока стало в разы больше, говорят, в первую очередь, инвестиции, которые пошли в регион. Для развития бизнеса там созданы максимально удобные условия. Что бизнес, конечно, же оценил.

Ряд предприятий открыли прямо накануне экономического форума. Речь о горно-обогатительном комбинате на золоторудном месторождении "Дражное", завода по глубокой переработке сои в Амурской области, фабрики по производству бриллиантов на территории свободного порта Владивосток. Старт производству дает лично президент.

Развитие экономики, новые рабочие места — все это позволяет оптимистично смотреть в будущее Дальневосточного региона, куда инвесторы все-таки пошли. Только за первый день Восточного экономического форума заключено контрактов на триллион рублей. И это вряд ли предел.

Александр Панюшкин, Андрей Грис, Ольга Скрипникова. "ТВ Центр".