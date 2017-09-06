Трамп отменил программу защиты детей нелегалов от депортации

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В Госдепартаменте США назвали законным осмотр территории и помещений российских диппредставительств. Обыски прошли в наших миссиях в Вашингтоне, Нью-Йорке и Сан-Франциско. Глава российского МИД Сергей Лавров уже сообщил: Москва подготовила судебные иски к США о незаконном изъятии дипсобственности. Тем временем Америку снова охватили волнения. На этот раз - из-за решения Трампа ужесточить миграционный закон.

В США этих людей романтично называют "мечтателями". Нелегалы, попавшие в страну несовершеннолетними с 2007 до 2012 года, распоряжением Обамы получали право на отсрочку от депортации, если поступали в школу, работали или служили в армии. Дональд Трамп одним росчерком пера действие программы прекратил. Конгресс в течение полугода должен решить, что делать с теми, кто уже получил отсрочку. А таких 800 тысяч, отмечает "ТВ Центр".

Решение Трампа о прекращении программы DACA, как называют её в Америке, спровоцировало митинги в крупнейших мегаполисах страны. На улицах Вашингтона, Нью-Йорка, Лос-Анджелеса, Сан-Франциско и Финикса напоминают президенте о правах человека, американских ценностях, а генпрокурор штата Нью-Йорк даже грозит судом.

Недовольство выражают даже за рубежом – в тех странах Латинской Америки, куда из США через денежные переводы родным текут миллионы долларов. В Республике Сальвадор Трампа критикует президент Санчес Серен. Однако в самих США единства нет. Многие американцы устали от постоянных волн иммигрантов, от роста преступности и Трампа поддерживают.

Кирилл Парменов, "ТВ Центр".