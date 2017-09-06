Курьер не узнал Мадонну и отказался отдавать ей посылку

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Недоверчивый курьер отказался отдавать посылку певице Мадонне, не узнав ее. Об этом она сама рассказала на своей странице в Twitter.

Курьерская служба США уже неделю не отдает посылку американской певице Мадонне. О том, что ей никак не удается доказать свою личность, звезда рассказала в Twitter, передает "ТВ Центр".

Гневный пост за сутки собрал более пятидесяти тысяч лайков и десяти тысяч ретвитов. Желая исправить ситуацию, сотрудница курьерской фирмы в комментариях попросила певицу указать адрес доставки и номер телефона. Откликнулась ли на такое предложение Мадонна - неизвестно.

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