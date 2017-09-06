Медики рассказали о состоянии пострадавших в Ивантеевке школьников

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Трое учеников, а также преподаватель школы в Ивантеевке, пострадавшие в результате нападения одноклассника, остаются в больницах в состоянии средней степени тяжести. Занятия в учебном заведении в среду утром возобновились, школа работает в обычном режиме.

В подмосковной Ивантеевке возобновила работу школа, где накануне один из учеников устроил стрельбу, передает "ТВ Центр".

15-летний ученик 9-го класса пронес в школу травматическое ружье, кухонный топор и самодельные взрывные пакеты. Мальчик напал на преподавателя информатики и открыл огонь в кабинете. Началась паника, дети выпрыгивали из окон. Четыре человека пострадали.

Сейчас следователи устанавливают круг общения подростка. Перед началом занятий с учениками провели классный час. Правда, многие родители все-таки не решились привести своих детей в школу после случившегося.