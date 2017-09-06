Россия экстренно отправила гумпомощь жителям Дейр-эз-Зора

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Российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии экстренно отправил гуманитарную помощь жителям Дейр-эз-Зора, которые находились в блокаде более трех лет. В Минобороны отметили, что в освобожденных районах города террористы ИГ уничтожили практически всю систему жизнеобеспечения.

Россия экстренно отправила гуманитарную помощь жителям сирийского города Дейр-эз-Зор, которые находились в блокаде более трех лет. Об этом TVC.ru сообщили в пресс-службе Минобороны.

"Российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии экстренно направляет находившимся в блокаде более трех лет жителям Дейр-эз-Зора продукты питания и предметы первой необходимости", - говорится в сообщении.

По данным Минобороны, в освобожденных районах города террористы запрещенной в России группировки "Исламское государство" уничтожили практически всю систему жизнеобеспечения. Они взорвали все электроподстанции и станции водоснабжения, а также разрушили больницы, школы и социальные учреждения.

Во вторник сирийские правительственные войска при поддержке российских ВКС деблокировали Дейр-эз-Зор, который оставался последним крупным оплотом террористов в арабской республике. В Минобороны заявили, что позиции ИГ в районе сирийского города удерживали выходцы из России и стран СНГ. В свою очередь, президент нашей страны Владимир Путин поздравил лидера Сирии Башара Асада с этой стратегической победой.