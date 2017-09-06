Поджигатель кинотеатра в Екатеринбурге арестован

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Районный суд в Екатеринбурге арестовал до 3 ноября мужчину, которого обвиняют в том, что он протаранил на микроавтобусе фойе кинотеатра "Космос" в центре города и совершил поджог. По данным Следственного комитета, 39-летний Денис Мурашов состоял на учете у психиатра.

Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал до 3 ноября мужчину, который протаранил на автомобиле фойе кинотеатра "Космос" и поджег свой микроавтобус. Постановление суда еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано в течение трех дней.

Как сообщила TVC.RU старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга, мужчине предъявлено обвинение по статье "Умышленное повреждение имущества, совершенное путем поджога". Наказание за совершение указанного преступления предусмотрено вплоть до пяти лет лишения свободы, указала она.

"С учетом того, что задержанный, который, по имеющимся данным, состоял на учете у психиатра, дает путанные и не вполне адекватные показания, также планируется назначить и провести судебную психиатрическую экспертизу в отношении обвиняемого", - заявила она.

В ночь с 3 на 4 сентября микроавтобус, который был загружен газовыми баллонами, врезался в здание кинотеатра "Космос" в центре Екатеринбурга. После столкновения водитель - 39-летний житель города Ирбит Денис Мурашов - поджег свой автомобиль, бросив бутылку с горючей жидкостью.

Огонь от УАЗ охватил здание. В результате инцидента никто не пострадал. Площадь пожара составила порядка 30 квадратных метров. Злоумышленник был задержан полицией в тот же день. После инцидента он самостоятельно обратился в больницу в связи с полученными ожогами.

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