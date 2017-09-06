Собянин открыл развязку МКАД с Профсоюзной улицей

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Мэр Москвы Сергей Собянин в среду открыл движение по новой развязке МКАД с Профсоюзной улицей. Это один из самых важных и масштабных дорожных проектов столицы.

В Москве завершилась реконструкция одного из самых важных и масштабных дорожных проектов — развязки МКАД и Профсоюзной улицы. Об этом сообщает "ТВ Центр".

В среду там открылись сразу несколько эстакад, дублёров, подземный тоннель и так называемые "карманы" для остановок. Старт движению дал Сергей Собянин.

Старая развязка "клеверного типа" не справлялась с потоками машин. Люди стояли в многочасовых пробках. Как ожидается, благодаря новой схеме пропускная способность МКАД и Калужского шоссе увеличится почти на 30%.

№Закончен один из самых трудных объектов на МКАД - это развязка улицы Профсоюзная и МКАД. С одной стороны, это часть головного сооружения Калужского шоссе. С другой стороны, это еще одна крупнейшая развязка на самом МКАД. Таким образом, все 14 главных развязок на МКАД построены. Программа, над которой мы работали все последние годы, закончена. Это означает, что пропускная способность МКАД значительно улучшилась", - сказал Собянин.