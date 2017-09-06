Французского первоклассника "забыли" в школе в первый день учебы

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Французского первоклассника в первый день учебы никто не забрал из школы. Его мама улетела путешествовать в Тунис, а папа, который, как предполагалось, должен был забрать мальчика из школы, находился в Того. За семилетним мальчиком сначала присмотрела полиция, а затем его забрали родственники.

Во французской Тулузе семилетний мальчик свой первый учебный день провел в отделении полиции, так как ни мама, ни папа не встретили его со школы, сообщают местные СМИ.

В минувший понедельник, когда начались занятия в школе, мама первоклассника отвела его на учебу, а затем улетела путешествовать в Тунис. Предполагалось, что мальчика со школы заберет папа, но он, очевидно, не был в курсе и находился в это время в африканской стране Того. Родители мальчика в разводе.

Из отделения полиции ребенка забрали родственники. Чуть позже удалось связать с отцом, который пообещал лучше заботиться о своем сыне.