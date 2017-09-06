Путин пригрозил наказывать за неисполнение поручений по Дальнему Востоку

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Промышленность на Дальнем Востоке растет темпами, опережающими общероссийские. Рост составил 8,6% за последние три года, сообщил Владимир Путин на заседании президиума Госсовета. В то же время он пригрозил самым серьезным образом реагировать на неисполнение поручений по развитию региона.