Путин пригрозил наказывать за неисполнение поручений по Дальнему Востоку
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Промышленность на Дальнем Востоке растет темпами, опережающими общероссийские. Рост составил 8,6% за последние три года, сообщил Владимир Путин на заседании президиума Госсовета. В то же время он пригрозил самым серьезным образом реагировать на неисполнение поручений по развитию региона.
Во Владивостоке в рамках третьего Восточного экономического форума проходит заседание президиума Государственного совета. Об этом сообщает "ТВ Центр". Его проводит Владимир Путин.
Главная тема - социально-экономическое развитие Дальнего Востока. В центре внимания - новые инвестиционные проекты, направленные на обеспечение комфортной жизни в регионе, прежде всего, в сферах образования и медицины.