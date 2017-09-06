В Швейцарии изобрели новый сорт шоколада

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Швейцарские кондитеры открыли новый сорт шоколада. Он получил название "Рубин". Кондитеры отметили, что при производстве данного вида шоколада используются настоящие какао-бобы рубинового цвета.

Кондитеры швейцарской компании Barry Callebaut впервые за 80 лет изобрели новый сорт шоколада. Об этом сообщает "Русская планета".

Новый вид шоколада получил название "Рубин". Он обладает розоватым оттенком и легким фруктовым вкусом. Кондитеры отметили, что при его производстве используются настоящие какао-бобы рубинового цвета.

"Рубин" стал четвертый по счету сортом шоколада, после черного, молочного и белого. Кондитеры надеются, что рубиновый шоколад будет пользоваться популярностью и станет неотъемлемой частью подарков.

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