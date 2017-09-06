Неизвестный в маске совершил неудачный налет на букмекерскую контору

Теги: ограбление Происшествие москва

В Москве неизвестный в маске предпринял попытку ограбления букмекерской конторы, однако, там ему дали отпор, после чего горе-грабитель скрылся с места происшествия. Возбуждено уголовное дело.

В Москве мужчина попытался ограбить букмекерскую контору, но не рассчитал свои силы, сообщает РИАМО со ссылкой на столичный главк МВД.

Инцидент произошел на улице Дубнинская, дом 19. О происшествии полиции рассказал по телефону кассир букмекерской конторы.

Мужчина в маске ворвался в помещение и попытался украсть деньги, угрожая персоналу канцелярским ножом. Однако, горе-грабитель получил отпор и ему пришлось бежать с места преступления. Администратор букмекерской конторы получил небольшое ранение.

По факту попытки ограбления полиция возбудила уголовное дело.

Читайте также:

Женщина получила ножевое ранение возле торгового центра в Москве

Мужчину ограбили на 12 миллионов рублей в центре Москвы

На Рублевском шоссе мужчина отобрал у курьера два iPhone 7 и скрылся

Банда на BMW отобрала 5 миллионов рублей у бизнесмена в Москве

На юге Москвы у фитнес-тренера отобрали дорогие часы