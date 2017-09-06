ЕС согласовал продление санкций для России и Донбасса
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Послы ЕС согласовали продление на шесть месяцев индивидуальных санкций в отношении граждан и юридических лиц России и востока Украины. Ожидается, что обновленный список вступит в силу 14 сентября.
Постоянные представители стран-членов Евросоюза согласование продление на полгода санкций в отношении России и Донбасса, передает РИА Новости со ссылкой на европейского дипломата.
Ожидается, что обновленные санкции вступят в силу 14 сентября. В черном списке значатся 153 гражданина России и востока Украины, а также 40 организаций. Им запрещено въезжать на территорию Евросоюза и держать активы в европейских банках.
По словам представителя ЕС, изменения в списке будут только техническими, так как четырех фигурантов уже нет в живых.
В 2014 году страны ЕС и США ввели санкции в отношении России из-за вхождения Крыма в состав России и конфликта на юго-востоке Украины. Отмену ограничений ЕС связывает с полным выполнением Россией минских соглашений. В свою очередь Москва заявляет, что не является участником конфликта в Донбассе, а присоединение Крыма соответствует международным нормам.
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