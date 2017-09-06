Оружие "ивантеевского стрелка" оказалось подарком родителей

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Родители "ивантеевского стрелка" подарили сыну пневматическое ружье, так как знали, что он увлекается оружием. Об этом заявила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова. Кроме того, по ее словам, директор подмосковной школы проигнорировал угрозы ученика о теракте.

Родители подростка, стрелявшего в подмосковной школе №1 в Ивантеевке, знали о его увлечении оружием. Оно оказалось их подарком сыну, передает РИА Новости.

"Родители знали, что он увлекается оружием. По нашим данным, они ему сами подарили это оружие, для них не было секретом, чем он увлекается и что он делает", - сказала детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова в ходе совещания с уполномоченным по правам ребенка в России Анной Кузнецовой.

Ранее соседи "ивантеевского стрелка" рассказали, что он всегда был спокойным, "никогда не проявлял агрессию" и "ничего необычного" за его семьей никогда не замечали. Однако некоторые ученики школы сообщали, что школьник систематически подвергался унижениям со стороны одноклассников, при этом руководство образовательного учреждения никак на это не реагировало. "То, что у него были конфликты в классе, подтверждается", - прокомментировала информацию Мишонова.

Кроме того, по данным омбудсмена, директор школы проигнорировал заявления учеников, которые говорили, что их одноклассник планирует устроить теракт. "В ходе подготовки к этому теракту мальчик сделал все, чтобы его заметили. Одноклассники проинформировали директора о готовящемся нападении, но он, видимо, не поверил им. Никаких мер предпринято не было", - добавила она.

5 сентября во время урока информатики ученик девятого класса школы в Ивантеевке напал на учительницу с кухонным топориком и ударил ее по голове. Затем подросток стал взрывать в классе самодельные петарды и открыл стрельбу из пневматического оружия.

Автор видео: Ивантеевка ТВ/YouTube

В результате инцидента пострадали четыре человека, в том числе трое детей. Одноклассники стрелка получили травмы после того, как попытались спастись, выпрыгнув из окна. Возбуждено два уголовных дела: по статье "Хулиганство" и "Халатность".

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