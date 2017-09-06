ВКС России уничтожили в Сирии более 1,2 тысячи террористов за две недели
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Российские ВКС уничтожили более 1,2 тысячи террористов ИГ в Сирии за последние две недели. Кроме того, самолеты Су-34 и Су-35 постоянно уничтожают их бронетехнику, в том числе танки, автомобильные колонны с боеприпасами и артиллерию на огневых позициях.
За последние две недели российские военные самолеты уничтожили в Сирии более 1,2 тысячи террористов запрещенной в России организации "Исламское государство". Об этом сообщил командующий российской группировкой войск в арабской стране генерал-полковник Сергей Суровикин.
"Уничтожены 83 единицы бронетехники, более двухсот автомобилей с установленными на них крупнокалиберными пулеметами, реактивными системами залпового огня, артиллерийскими и зенитными орудиями и более 1,2 тысячи террористов", - приводит слова Суровикина TVC.ru.
Генерал-полковник отметил, что российские самолеты Су-34 и Су-35 из положения дежурства постоянно уничтожают бронетехнику, в том числе танки, автомобильные колонны с боеприпасами и артиллерию на огневых позициях. Таким образом, ВКС России не позволяют террористам провести перегруппировку.
Во вторник сирийские правительственные войска при поддержке российских военных самолетов деблокировали Дейр-эз-Зор, который оставался последним крупным оплотом террористов в Сирии. В Минобороны заявили, что позиции ИГ в районе сирийского города удерживали выходцы из России и стран СНГ.
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