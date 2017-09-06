Президент Южной Кореи подарил Путину плюшевого мишку и тигра. Видео
Теги: Общество путин подарок южная корея видео россия игрушка
Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин подарил российскому лидеру Владимиру Путину плюшевого черного медведя и белого тигра во время посещения выставки во Владивостоке. Тигр является символом Олимпиады-2018 в Пхенчхане, а медведь – талисманом предстоящей Паралимпиады.
Во Владивостоке во время посещения выставки "Улица Дальнего Востока" президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин подарил российскому лидеру Владимиру Путину игрушечного белого тигра в национальном корейском костюме и черного медведя, передает TVC.ru.
Белый тигр является символом предстоящих Зимних Олимпийских игр, которые пройдут в городе Пхенчхан в феврале 2018 года. В свою очередь, черный медведь – талисман ближайшей Паралимпиады.
В среду утром Владимир Путин и Мун Чжэ Ин уже успели провести деловую встречу, в ходе которой одной из главных тем стала ситуация вокруг КНДР. Диалог состоялся в рамках Восточного экономического форума, который в настоящее время проходит во Владивостоке.
Читайте также:
Путин пригрозил наказывать за неисполнение поручений по Дальнему Востоку
Путин призвал не загонять Пхеньян в угол
Путин не признал ядерный статус КНДР
Ситуация с КНДР стала главной темой переговоров Путина и Мун Чже Ина