Боевики применили десятки "джихадмобилей" под Дейр-эз-Зором

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Возглавляемая США коалиция в Сирии неоднократно нарушала международное гуманитарное право. Об этом сообщается в докладе комиссии ООН по расследованию преступлений в области прав человека. Тем временем на востоке страны сирийская армия при поддержке российских военных деблокировала город Дейр-эз-Зор. Войска прорвали оборону исламистов и продвигаются вперёд со скоростью до двадцати километров в сутки.

О размерах подземного города террористов в пригороде Акербат можно судить хотя бы по мастерской по производству джихадмобилей. Прямо в горе - настоящий завод. В катакомбах легко можно было спрятать не только автомобиль, даже танк, отмечает "ТВ Центр".

Более трех лет без еды и воды, боевики сжимали кольцо вокруг Дейр-эз-Зора, не давая мирным жителям возможности покинуть осажденный город. Также ожесточенно террористы обороняли занятый периметр. Основная сила - смертники.

"При взятии этой цитадели боевики применяли беспрецедентное количество смертников. Ежедневно уничтожалось от 15 до 20 боевиков с поясами шахидов и по 4-5 джихадмобилей, все было усыпано минами.

В интересах сирийцев ВКС России нанесли 329 ударов. В результате уничтожено 27 единицы техники, 48 пикапов с крупнокалиберным вооружением и более 1000 боевиков", - рассказал командующий российской группировкой войск в Сирии Сергей Суровкин.

Кроме авиации, сирийской армии помогли деблокировать Дейр-эз-Зор российские военные моряки. Несущий дежурство в Средиземном море фрегат "Адмирал Эссен" в очередной раз ударил высокоточными ракетами "Калибр", не оставив террористам шансов на спасение. Деблокирование Дейр-эз-Зора сирийские и российские военные называют самой значимой операцией правительственных войск.

Под контроль взят город, где сходятся три пути: в Ирак, откуда террористы постоянно получают подкрепление, на запад в центр страны к Пальмире, Хомсу и Дамаску. Третье направление - на север в сторону Ракки - самопровозглашенной столицы так называемого "Исламского государства". Российские военные отправляют в Дейр-эз-Зор гуманитарные конвои и мобильные госпитали.

Павел Прокопенко, Артем Рассказихин. "ТВ Центр".