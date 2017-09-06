МИД опубликовал видео действий силовиков США в генконсульстве России

Теги: Политика сша мид видео

МИД обнародовал видеоролик "неизвестных работ" американских силовиков в российском генконсульстве в Сан-Франциско. Ранее оно было закрыто по решению властей США в ответ на сокращение Москвой американского дипломатического корпуса.

Российский МИД опубликовал видео, на котором запечатлены действия американских силовиков в генконсульстве в Сан-Франциско, ролик размещен на официальной странице внешнеполитического ведомства в Facebook.

"Представители силовых структур США проводят неизвестные работы на территории генконсульства России в Сан-Франциско, уродуют дорогой паркет, хозяйничают без разрешения. А главное, кто эти люди, которые ведут себя как рейдеры, никому неизвестно", - говорится в подписи к видео.

Со 2 сентября генконсульство России в Сан-Франциско и консульские объекты в Вашингтоне и Нью-Йорке закрылись по решению властей США. Это стало ответом Вашингтона на предписание Москвы сократить американский дипломатический корпус в России.

В свою очередь министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил госсекретарю США Рексу Тиллерсону о намерении Москвы обратиться в суд из-за "захвата американскими властями российской дипломатической собственности". Такое поручение накануне дал президент России Владимир Путин.

В Госдепе заявили, что действия в отношении российской дипсобственности в США соответствуют Венской конвенции, поскольку Вашингтон ранее отозвал согласие на размещение диппредставительств. Кроме того, в зданиях был совершен обход, а не обыск.

Читайте также:

Госдеп намерен возобновить сотрудничество с Москвой

Обыски в дипмиссиях России в США назвали государственным хулиганством

Посольские учреждения России в США не станут сокращать консульские услуги