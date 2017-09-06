Юбилейная Международная книжная ярмарка открылась в Москве

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На ВДНХ открылась юбилейная Международная книжная выставка-ярмарка. Свои стенды открыли более 600 издательств.

В столице открылась Московская международная книжная выставка-ярмарка. Она проходит уже в 30-й раз и считается одним из важнейших событий в российской книжной отрасли, передает "ТВ Центр".

В одном из крупнейших павильонов ВДНХ открыли стенды более 600 издательств из 40 стран. Приветствие участникам направил Владимир Путин. Президент выразил уверенность, что выставка станет важной площадкой для профессионального общения и послужит укреплению международных гуманитарных контактов.

В течении пяти дней гости ярмарки смогут познакомиться с книжными новинками, встретиться с известными писателями и поучаствовать в мастер-классах.