Собянин: в Москве реконструировано 14 развязок на МКАД

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В Москве завершен первый этап реконструкции МКАД. В среду был открыт последний и самый сложный участок - транспортная развязка на пересечении кольцевой автодороги и Профсоюзной улицы. Старт движению дал мэр города Сергей Собянин. В рамках реконструкции было построено четыре новых эстакады и один тоннель. Это должно значительно улучить ситуацию с пробками в этой части столицы.

В среду первые машины проехали по новой эстакаде на пересечении МКАД и Профсоюзной улицы. Строители говорят - один из самых проблемных узлов на Московской кольцевой, передает "ТВ Центр".

"Закончен один из самых трудных объектов на МКАД - это развязка улицы Профсоюзная и МКАД. С одной стороны, это часть головного сооружения Калужского шоссе. С другой стороны, это еще одна крупнейшая развязка на самом МКАД. Таким образом, все 14 главных развязок на МКАД построены. Программа, над которой мы работали все последние годы, закончена. Это означает, что пропускная способность МКАД значительно улучшилась", - сказал Сергей Собянин.

Только на пересечении МКАД с Профсоюзной улицей с этого дня она должна увеличиться, по меньшей мере, на треть. Двухуровневые развязки по типу "клеверного листа" постепенно исчезают с дорожной карты Москвы. Им на смену приходят 4-уровневые проекты с направленными съездами.

На этот комплекс дорожных объектов ушло 2,5 года и 10 миллиардов рублей. Объект - сложный. Этот участок вокруг МКАД окружен газопроводом, и не только. Ещё надо было учесть интересы посетителей многочисленных торговых центров.

В ближайшие годы на МКАД стоит ожидать новых изменений. В частности, запланирована реконструкция сложной развязки с Липецкой улицей.

Кристина Одиноченко, Андрей Талалай, Максим Панкин, Руслан Прохоров. "ТВ Центр".