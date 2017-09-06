Для московских пенсионеров провели экскурсию по МЦК

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Экскурсию по МЦК провели для столичных пенсионеров. Такие экскурсии планируют проводить регулярно.

Для столичных пенсионеров в среду провели экскурсию по МЦК. Об этом сообщает "ТВ Центр". В поездку отправились 250 москвичей, которые посещают городские центры соцобслуживания. Экскурсанты познакомились с историей Московской окружной железной дороги, она появилась в начале XX века, а в наши дни превратилась в МЦК, и узнали о городских достопримечательностях. Такие экскурсии для пенсионеров планируют проводить регулярно.

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