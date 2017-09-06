Директора школы предупреждали о планах "ивантеевского стрелка"

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Занятия в школе №1 в подмосковной Ивантеевке, где накануне старшеклассник устроил стрельбу, идут по расписанию. Тем временем, трое учеников и учительница все еще остаются в больнице. С самим школьником до позднего вечера работали оперативники. Известно, что он уже прошел психиатрическую экспертизу.

В 8 утра в ивантеевской школе №1 начались занятия. Многие ученики за партами нашли брошенные накануне рюкзаки и учебники. Однако далеко не все родители решились привести детей в классы, отмечает "ТВ Центр". Утром на внеплановом родительском собрании семьям школьников предложили помощь психологов МЧС. Такие занятия должны помочь оправиться от стресса и шока, который накануне пережили не только ученики, но и родители.

Накануне до глубокой ночи в школе следователи записывали показания свидетелей и учителей. Уже проведена психиатрическая экспертиза девятиклассника Михаила, напавшего на учительницу информатики – подросток сначала ударил ее топориком, затем выстрелил в лицо из пневматического ружья. После чего пустил в ход взрывпакеты. Весь этот арсенал 15-летний ученик скрыл под длинным плащом. Но о своих планах совершить вооруженное нападение в школе подросток давно говорил открыто.

"Он сделал все, чтобы его заметили. Он рассказал всем практически о том, что он готовит. Он рассказал своим одноклассникам. Одноклассники утверждают, что они рассказали директору. И видимо директор не поверила просто, что это может быть реальностью", - сообщила детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова.

По информации омбудсмена, пневматическую винтовку Михаилу подарили родители, зная о его увлечении оружием. Увлечении явно нездоровом. Ребенок прежде задумывался о самоубийстве и мама мальчика показывала его психологу. Впрочем, специалист тогда не выявил тревожных симптомов.

Теперь педагогам, родительским коллективам и сотрудникам правоохранительных органов предстоит решить, как не допустить повторения таких нападений.

Пострадавшую учительницу – у нее диагностирована открытая черепно-мозговая травма – перевели в Московский клиническо-исследовательский институт имени Владимирского. Трое школьников, получивших травмы после падения из окон – дети пытались спастись самостоятельно, – также отправят столичные клиники для оказания квалифицированной помощи.

В среду в Басманном суде Москвы будет избрана мера пресечения для Михаила. По статье "Хулиганство" подростку грозит до 8-ми лет лишения свободы.

Егор Киселёв, Ольга Стрельцова, Андрей Сидоренко, Александр Давыдов. "ТВ Центр".