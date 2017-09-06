Вице-премьер Китая: Россия выдержала санкционный удар

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Вице-премьер Госсовета Китая Ван Ян уверен, что России удалось выдержать "жесточайший санкционный удар" Запада. Об этом он сказал на встрече с президентом Владимиром Путиным в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке. Ван Ян добавил, что в России удалось сохранить сплоченность и стабильность в обществе.

Всё внимание в среду приковано к Владивостоку, где проходит Восточный экономический форум. Днем Владимир Путин провел встречу с представителями зарубежных деловых кругов. Обсуждали мировые проблемы бизнеса, передает "ТВ Центр".

Ранее президент пообщался с вице-премьером Госсовета Китая. Владимир Путин отметил, что Ван Ян многое делает для развития отношений двух стран. Президент подписал указ о награждении Ван Яна Орденом Дружбы.

"Должен отметить, что в прошлом году почти 200 китайских компаний были представлены на ВЭФ. Они заключили контрактов почти на 2 триллиона рублей. А за последние два года общий объем капиталовложений со стороны Китая в Дальний Восток России составил более 3 миллиардов долларов.

"В последние годы под вашим руководством Россия добилась улучшения основных экономических показателей. И это в условиях тяжелейшего санкционного режима Запада. Хочу отметить, что Россия выдержала этот экономический удар", - сказал вице-премьер Китая Ван Ян.

Ранее Владимир Путин провёл рабочую встречу с губернатором Приморского Края. Владимир Миклушевский доложил президенту о том, как ликвидировали последствия паводка в регионе. Также обсудили вопросы граждан, которые поступили президенту во время прямой линии. Владимир Путин передал губернатору так называемую "зеленую папку", в которой собраны обращения жителей Приморья, и поручил проработать каждую конкретную проблему.