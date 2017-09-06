Пять политологов погибли в ДТП на Украине

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На Украине пять политологов стали жертвами ДТП. Авария произошла утром 6 сентября в Ровненской области. По предварительным данным, автомобиль Opel, в котором находились погибшие, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком. Четверо мужчин скончались на месте, еще один человек умер в реанимации.

Пять политологов погибли в результате аварии в Ровненской области Украины. По факту произошедшего ведется досудебное расследование, сообщили в пресс-службе областного главка Национальной полиции.

Александр Маслак, Алексей Куринной, Александр Никаноров, Владимир Карагяур скончались на месте ДТП. Позднее в реанимации скончался пятый пассажир - Сергей Попов. Как пишет "Обозреватель", все они были политологами.

Авария произошла утром 6 сентября. Предварительно, автомобиль Opel, в котором ехали мужчины, на большой скорости занесло на мокрой дороге. В результате машина выехала на встречную полосу и столкнулась с грузовиком.

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