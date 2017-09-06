Автомобиль "Газель" упал в пруд на севере Москвы
Теги: Происшествие москва дтп
Автомобиль "Газель" съехал в Большой Садовый пруд на севере Москвы. По предварительной информации, у машины во время движения заклинило руль. Никто не пострадал, на месте ЧП работают спасатели.
На севере столицы автомобиль "Газель" упал в пруд, никто не пострадал, сообщает агентство "Москва".
Инцидент произошел на улице Прянишникова возле дома №3. По предварительным данным, у автомобиля заклинило руль, в результате чего машина съехала в водоем.
На месте происшествия работают спасатели и сотрудники полиции.
Читайте также:
Пять политологов погибли в ДТП на Украине
Неизвестный в маске совершил неудачный налет на букмекерскую контору
Медики рассказали о состоянии пострадавших в Ивантеевке школьников