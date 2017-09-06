14:50, 06 сентября 2017

Автомобиль "Газель" упал в пруд на севере Москвы

Теги:  Происшествие  москва  дтп

Автомобиль "Газель" съехал в Большой Садовый пруд на севере Москвы. По предварительной информации, у машины во время движения заклинило руль. Никто не пострадал, на месте ЧП работают спасатели.

На севере столицы автомобиль "Газель" упал в пруд, никто не пострадал, сообщает агентство "Москва".

Инцидент произошел на улице Прянишникова возле дома №3. По предварительным данным, у автомобиля заклинило руль, в результате чего машина съехала в водоем.

На месте происшествия работают спасатели и сотрудники полиции.

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