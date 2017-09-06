Число жертв обрушения крана в Химках увеличилось до трех

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Три человека скончались в результате падения башенного крана в Химках. В среду один из пострадавших скончался в больнице. По факту ЧП возбуждено уголовное дело.

Скончался ещё один пострадавший после обрушения башенного крана в подмосковных Химках рабочий. Об этом сообщает "ТВ Центр".

ЧП произошло накануне утром. Во время монтажа башенного крана конструкция обрушилась с высоты 20 метров. На месте погибли двое рабочих. Еще трое с различными травмами были направлены в больницу, и как стало известно, один из них умер в клинике.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.