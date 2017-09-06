Сотрудники МЧС спасли застрявшего в натяжном потолке голубя в Москве

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Голубь застрял в натяжном потолке в квартире на юго-востоке Москвы. Инцидент произошел в жилом доме на улице Верхняя Хохловка. На место приехали сотрудники МЧС, которые успешно освободили птицу.

Сотрудники МЧС спасли голубя, застрявшего в натяжном потолке в квартире на юго-востоке столицы. Об этом сообщает Газета.ru. Инцидент произошел в доме №39/47 на улице Верхняя Хохловка.

"Наши подразделения разобрали несколько секций натяжного потолка и освободили голубя. Хозяин квартиры заявил, что помощь спасателей больше не требуется", - отметили в Центре управления в кризисных ситуациях управления МЧС по Москве.

О состоянии спасенного голубя ничего не сообщается.

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