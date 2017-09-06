Сотрудники МЧС спасли застрявшего в натяжном потолке голубя в Москве
Теги: мчс птицы Происшествие москва спасение
Голубь застрял в натяжном потолке в квартире на юго-востоке Москвы. Инцидент произошел в жилом доме на улице Верхняя Хохловка. На место приехали сотрудники МЧС, которые успешно освободили птицу.
Сотрудники МЧС спасли голубя, застрявшего в натяжном потолке в квартире на юго-востоке столицы. Об этом сообщает Газета.ru. Инцидент произошел в доме №39/47 на улице Верхняя Хохловка.
"Наши подразделения разобрали несколько секций натяжного потолка и освободили голубя. Хозяин квартиры заявил, что помощь спасателей больше не требуется", - отметили в Центре управления в кризисных ситуациях управления МЧС по Москве.
О состоянии спасенного голубя ничего не сообщается.
Читайте также:
Юбилейная Международная книжная ярмарка открылась в Москве
Боевики применили десятки "джихадмобилей" под Дейр-эз-Зором
Автомобиль "Газель" упал в пруд на севере Москвы
Вице-премьер Китая: Россия выдержала санкционный удар