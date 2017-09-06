Роспотребнадзор призвал отказаться от термина "безалкогольное пиво"

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В Роспотребнадзоре усомнились в корректности термина "безалкогольное пиво". В ведомстве отметили, что пиво – продукт брожения, безалкогольным оно не может быть в принципе.

Роспотребнадзор предлагает полностью отказаться от термина "безалкогольное пиво". Об этом рассказала РИА Новости глава ведомства Анна Попова.

"Если это безалкогольный напиток, то почему он называется пиво? Пиво - это результат брожения, брожение безалкогольного быть не должно. Это то, что хотелось бы отрегулировать в техническом регламенте", – указала она.

Как отмечает "МИР 24", даже незначительное, но постоянное поступление алкоголя в организм человека развивает нейродегенеративные заболевания, лишая человека интеллекта. При этом воздействует алкоголь на мозг мужчин и женщин по-разному. Снижение мозговой активности у сильного пола проявляется сильнее.

Депутаты Госдумы в ближайшее время рассмотрят закон о запрете рекламы безалкогольного пива.