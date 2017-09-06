В России в 2018 году может появиться новый формат автономеров

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В России после выборов 2018 года могут ввести новый формат автомобильных номеров. На них уже не будет кодов регионов, но увеличится количество цифровых и буквенных обозначений в номерных знаках. Также в них могут внедрить специальные электронные чипы.

Правительство обсуждает возможность внедрения в России нового формата автомобильных номеров. В частности, речь идет об отказе от кодов регионов и увеличении количества цифровых и буквенных обозначений в номерных знаках, пишет "Газета.Ru".

Осведомленный источник сообщил, что могут вводиться номера, похожие на европейские. В них будет четыре цифры, четыре буквы, флажок и надпись RUS.

Необходимость данной реформы продиктована, в том числе, постоянным ростом количества автомобилей в России. Новые государственные знаки будут предусматривать восемь различных символов. В связи с этим число возможных комбинаций увеличится в несколько раз.

Инициатива может быть реализована уже после выборов президента в 2018 году. "Заменять старые номерные знаки на новые будут в течение нескольких лет, во время переходного периода будут действовать и старые, и новые номера", - отметил собеседник портала.

Также в автомобильные номера могут внедрить специальные электронные чипы. За это активно выступает ГИБДД. Они позволят удаленно считывать сведения о транспортном средстве.